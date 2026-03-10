Україна

Бразильський клуб офіційно оформив довгострокову угоду з футболістом.

Бразильський вінгер київського Динамо Вітінью продовжить кар’єру в Інтернасьйоналі. Бразильський клуб офіційно оголосив про підписання контракту з футболістом до 2030 року.

Наразі гравець виступає за команду з Порту-Алегрі на правах оренди. Його контракт із Динамо мав завершитися вже цього літа, тому сторони вирішили оформити повноцінну співпрацю заздалегідь.

Раніше повідомлялося, що Вітінью може підписати попередню угоду з Інтернасьйоналем, щоб після завершення контракту з українським клубом остаточно перейти до бразильської команди. Тепер трансфер офіційно підтверджений клубом.

