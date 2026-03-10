Бразильський клуб офіційно оформив довгострокову угоду з футболістом.
Вітінью, Інтернасьйонал
10 березня 2026, 10:53
Бразильський вінгер київського Динамо Вітінью продовжить кар’єру в Інтернасьйоналі. Бразильський клуб офіційно оголосив про підписання контракту з футболістом до 2030 року.
Наразі гравець виступає за команду з Порту-Алегрі на правах оренди. Його контракт із Динамо мав завершитися вже цього літа, тому сторони вирішили оформити повноцінну співпрацю заздалегідь.
Раніше повідомлялося, що Вітінью може підписати попередню угоду з Інтернасьйоналем, щоб після завершення контракту з українським клубом остаточно перейти до бразильської команди. Тепер трансфер офіційно підтверджений клубом.
