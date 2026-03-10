Україна

Після матчу тренер рівнян пояснив кадрові рішення та оцінив гру команди.

Головний тренер Верес Рівне Олег Шандрук прокоментував поразку своєї команди від ЛНЗ Черкаси (0:3) у матчі 19-го туру чемпіонату України.

Наставник “червоно-чорних” наголосив, що не планує публічно оцінювати гру окремих футболістів, адже всі помилки розбиратимуться всередині колективу:

“Я ніколи публічно не коментую гру своїх футболістів. Ми це робимо в роздягальні. Звичайно, якщо рахунок – 0:3 – в нас є проблеми. Хтось не догравав, були індивідуальні помилки. Але усе це ми розберемо всередині команди. Ми понад двадцять голів вже пропустили у чемпіонаті. Хтось же винен у цих голах? Але якщо звинувачувати кожного гравця окремо – тоді до всіх можна знайти претензії. Це футбол. А футбол якраз і складається з помилок”, – зазначив Шандрук.

За словами тренера, одним із ключових моментів гри могло стати перше забите м’ячем рівненської команди:

“Чого нам не вистачило сьогодні? Забитого м’яча, як це було у Черкасах. Якщо ЛНЗ пропускає першим – їм дуже важко відіграватися. Але це лише фрагмент, який міг потенційно вплинути на хід гри. Цього фрагменту сьогодні не було”, – додав він.

Також Шандрук пояснив свої кадрові рішення на матч, зокрема появу у стартовому складі голкіпера Андрій Кожухар:

“Для багатьох вболівальників його вихід міг стати несподіванкою. Але лише для вболівальників. Ми пройшли зимові збори і до першої офіційної гри року вагалися, хто вийде грати у воротах. Андрій Кожухар створює хорошу конкуренцію в команді та добре виглядає у тренувальному процесі на рівні з Валентин Горох. Більше того, Горох, відчуваючи цю конкуренцію, теж прогресує. Тому ми не могли не дати шансу Андрію”, – пояснив наставник.

Окремо фахівець прокоментував використання Кай Ціпот на позиції центрфорварда:

“Причина такого рішення не кадрові труднощі, а характер поєдинку і стиль гри суперника”, – підкреслив Шандрук.

Після поразки “Верес” посідає 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 21 очко. У наступному матчі команда Шандрука зіграє проти Кудрівка.