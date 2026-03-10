Італія

Пояснення чому скасували гол Карлоса Аугусто.

Міланське дербі запам'яталося не лише напруженою боротьбою, а й кількома суперечливими суддівськими рішеннями, які викликали обурення у вболівальників Інтера. Одним із найгарячіших епізодів став не зарахований гол Карлоса Аугусто на останніх хвилинах матчу. Цю ситуацію детально розібрали у програмі Open VAR на платформі DAZN.

Інцидент стався у компенсований час другого тайму на Сан-Сіро. Під час подачі кутового з правого флангу м'яч полетів у центр штрафного майданчика Мілана, де Карлос Аугусто зумів переправити його у сітку. Проте головний арбітр Даніеле Довері зупинив гру свистком ще до того, як м'яч перетнув лінію воріт, зафіксувавши порушення правил.

У програмі Open VAR оприлюднили аудіозапис розмови Довері з гравцями Інтера, які вимагали пояснень. Суддя був категоричним: "Я свиснув дуже давно. Я свиснув ще годину тому. Не можна штовхатися, зрозуміло? Не можна штовхатися". Арбітр мав на увазі боротьбу в штрафному, під час якої Аугусто відштовхнув Алексіса Салемакерса.

Член італійської суддівської комісії (CAN) Мауро Тоноліні підтримав рішення головного арбітра. Він зазначив, що Довері діяв на випередження, щоб зупинити штовханину ще на стадії подачі кутового. Крім того, Тоноліні звернув увагу на ще одну важливу деталь:

"Є відеоповтор, який чітко показує, що навіть без раннього свистка гол був би скасований. Карлос Аугусто, хоч і ненавмисно, але зіграв рукою перед тим, як м'яч опинився у воротах", резюмував Мауро.

Нагадаємо, мінімальна перемога Мілана над Інтером (1:0) дозволила скоротити відстань у турнірній таблиці до 7 пунктів