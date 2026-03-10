Україна

Наставник ЛНЗ відзначив характер команди у грі проти Вереса.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди над Верес у матчі чемпіонату України.

Наставник черкаського клубу подякував футболістам за самовіддачу та наголосив, що після двох невдалих матчів команда продемонструвала характер і бажання досягти результату.

Пономарьов зазначив, що очікував непростого поєдинку, адже суперник традиційно сильний на своєму полі:

“Ми очікували, що буде складний матч, так і сталося. “Верес” вдома, якщо я не помиляюсь, лише раз поступився у цьому чемпіонаті. Вони дуже якісно грають при своїх вболівальниках. Хочу подякувати своїй команді — сьогодні на полі було видно, що це колектив, хлопці хотіли досягти позитивного результату”, — сказав тренер.

За словами наставника, його підопічні контролювали гру більшу частину часу, однак наприкінці першого тайму команда діяла менш впевнено:

“Помилки завжди будуть, але останні 15 хвилин першого тайму ми трохи невпевнено почали грати. До цього жодних проблем не було. Тому в перерві потрібно було зробити корективи, адже у “Вереса” були небезпечні аути та стандарти”, — додав Пономарьов.

Також тренер прокоментував дебютні голи новачків команди. Він позитивно оцінив виступ Авуду, підкресливши, що футболіст приєднався до клубу вже після початку підготовки до сезону та ще набирає форму:

“Забив гол — значить оцінюю позитивно. Він не проходив повноцінну підготовку з командою, але ми віримо, що з часом стане основним гравцем і допомагатиме команді в кожному матчі”.

Окремо наставник відзначив універсальність Дідик, який у цій грі діяв на позиції опорного півзахисника та також відзначився забитим м’ячем:

“Дідик — універсальний футболіст, може зіграти на кількох позиціях. Він тим і цінний для нашої команди. Сьогодні він провів матч на досить серйозному рівні”.

Нагадаємо, що у поєдинку чемпіонату України ЛНЗ здобув переконливу перемогу над Верес з рахунком 3:0. Наступний матч черкаська команда проведе 14 березня проти Олександрії.