Україна

Хавбек дебютанта УПЛ поділився своїми думками після гри з Зорею.

Півзахисник СК Полтава Денис Галенков прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (0:4).

"Напевне, в УПЛ на одному характері не заїдеш. Якщо у команди не вистачає майстерності, вміння, стратегії на гру, структури, звичайно, буде важко. Нам із суперниками важко конкурувати. Ви правильно сказали: коли з перших хвилин не вистачає ще й самовіддачі, то результат на табло відразу. Ми почали активно, але перший гол просто… Неймовірний удар у дев’ятку – і команда знову не знає, що робити далі.

Рахунок 0:1 був не катастрофічним результатом. Ми мали продовжувати грати, але замість того щоб зробити висновки і якось прокинутись, ми пропустили вдруге. Немає слів. Гра проти Зорі була поганою у нашому виконанні.

Настанова тренера була такою, щоб ми заспокоїлися, щоб на нас не тиснув результат, щоб позбулися психологічних комплексів і грали у футбол. Перші хвилини ми старалися грати в пас, виходити через короткі передачі. Але інколи грішили тим, що віддавали голкіперу не дуже зручні передачі. Десь і він, можливо, не впорався з хвилюванням і невпевнено вибивав. Але треба було награвати менше голкіпера, а грати вперед. Проникаючих передач уперед, гострих атак і вибігань було мало з нашого боку. І, звичайно, це заслуга Зорі, гравці якої правильно переміщалися, ловили нас на простих втратах м’яча. Майже кожна атака у них доходила до логічного кінця.

Віддаляється зона перехідних матчів від Полтави? Це впливає дуже сильно. Між нами і Епіцентром уже вісім залікових пунктів. До того ж маємо таку невдалу серію, де остання перемога була ще восени з Динамо. Це неабияк тисне на нас. Треба розуміти, які завдання були в нас у цій вищій лізі і з чим ми сюди заходили. Якщо говорити про інші команди, то у них є трохи більше всього, ніж є у нас. Але наш клуб поступово розвивається. Можливо, нам ще зарано бути в УПЛ", — наводить слова Галенкова прес-служба клубу.

