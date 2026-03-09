Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 березня 2026 року.

ЛНЗ Черкаси здобув упевнену виїзну перемогу над Верес Рівне у матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги — 3:0.

Гості відкрили рахунок на 33-й хвилині: Дідик замкнув подачу Рябова з правого флангу — це був перший удар ЛНЗ у площину воріт.

Після перерви Верес намагався відігратися і навіть двічі влучив у каркас воріт, зокрема Ціпот ударом через себе поцілив у поперечину.

Натомість черкасці продемонстрували максимальну ефективність. На 78-й хвилині Авуду реалізував швидку контратаку, а в компенсований час Горін головою замкнув подачу Кузика з кутового.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — ЛНЗ у рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Верес — ЛНЗ 0:3

Голи: Дідик, 33, Авуду, 78, Горін, 90+3

Верес: Кожухар — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук (Сміян, 80) — Бойко, Харатін, Фабрісіо (Кльоц, 65) — Шарай (Баїя, 65), Ндукве (Вовченко, 73), Веслі (Гонсалвеш, 73).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух (Нонікашвілі, 76) — Микитишин (Авуду, 64), Ассінор (Якубу, 85), Кузик.

Попередження: Стамуліс — Пастух, Горін, Нонікашвілі