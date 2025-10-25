Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 24 жовтня 2025 року.

У домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги рівненський Верес зіграв унічию проти луганської Зорі.

Під сильною рівненською зливою команди зіграли один із найбільш яскравих матчів УПЛ цього сезону з великою кількістю гольових моментів.

Підопічні Віктора Скрипника при цьому домінували, але що в першому таймі, що в другому, коли господарі на самому початку залишились у меншості, так і не змогли розкрити чужий захист.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Зоря у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Верес — Зоря 0:0

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Корнійчук — Куція (Протасевич, 50), Бойко (Кучеров, 71), Харатін — Айдін (Шарай, 71), Тарануха, Веслі (Нонго, 71).

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич (Дришлюк, 75), Жуніньйо (Маткевич, 75) — Слесар (Саленко, 75), Кушніренко, Попара (Мічин, 46), Вантух — Андушич, Будківський.

Попередження: Вовченко, Стамуліс — Попара, Будківський, Дришлюк

На 46-й хвилині був вилучений Сергій Корнійчук (Верес) (грубе порушення).