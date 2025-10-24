Команда Олега Шандрука розпочала другий тайм із вилучення у власному складі, після чого дивом відбилась.
Верес — Зоря, фото УПЛ
24 жовтня 2025, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Верес — Зоря 0:0
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Корнійчук — Куція (Протасевич, 50), Бойко (Кучеров, 71), Харатін — Айдін (Шарай, 71), Тарануха, Веслі (Нонго, 71).
Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич (Дришлюк, 75), Жуніньйо (Маткевич, 75) — Слесар (Саленко, 75), Кушніренко, Попара (Мічин, 46), Вантух — Андушич, Будківський.
Попередження: Вовченко, Стамуліс — Попара, Будківський, Дришлюк
На 46-й хвилині був вилучений Сергій Корнійчук (Верес) (грубе порушення).