Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 25 жовтня 2025 року.

У домашньому матчі десятого туру української Прем’єр-ліги київська Оболонь розгромно поступилась житомирському Поліссю.

Команда Олександра Антоненка перспективно почала гру, витримавши атакувальний темп суперників та перехопивши ініціативу.

Однак після завершення пів години ігрового часу "пивовари" над захопились атакою, на чому їх піймали суперники, і м’ячі у ворота господарів посипались один за одним.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Полісся у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Оболонь — Полісся 0:4

Голи: Андрієвський, 31, Велетень, 39, Чоботенко, 51, Гайдучик, 72

Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов (Пасіч, 66), Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Курко (Кулаковський, 59), Чех, Прокопенко — Суханов (Козлов, 66), Устименко (Бичек, 60).

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Борел, Андрієвський (Таллес, 60) — Брагару, Філіппов (Гайдучик, 64), Велетень.

Попередження: Борел, Гайдучик