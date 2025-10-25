Команда Руслана Ротаня забралась на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ.
Оболонь — Полісся, фото УПЛ
25 жовтня 2025, 19:53
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Полісся 0:4
Голи: Андрієвський, 31, Велетень, 39, Чоботенко, 51, Гайдучик, 72
Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов (Пасіч, 66), Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Курко (Кулаковський, 59), Чех, Прокопенко — Суханов (Козлов, 66), Устименко (Бичек, 60).
Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Борел, Андрієвський (Таллес, 60) — Брагару, Філіппов (Гайдучик, 64), Велетень.
Попередження: Борел, Гайдучик