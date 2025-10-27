Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 26 жовтня 2025 року.

У домашньому матчі десятого туру української Прем’єр-ліги СК Полтава зіграла внічию проти ковалівського Колоса.

Команда Руслана Костишина пропустила швидкий м’яч уже на п’ятій хвилині, після чого до перерви не змогла розраховувати на значну кількість створених гольових моментів.

Однак у другому таймі "колоскам" усе ж таки вдалось відігратись, щоправда не зупинятись і суперники, тож гостям довелось відіграватись повторно після другого гола команди Павла Матвійченка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу СК Полтава — Колос у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — Колос 2:2

Голи: Одарюк, 5, Бужин, 70 — Оєвусі, 66, Теллес, 77 (пен.)

СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Місюра, Коцюмака — Дорошенко (Опанасенко, 61), Плахтир (Хахльов, 61) — Одарюк, Марусич (Шаповалов, 81), Галенков (Кононов, 81) — Вівдич (Стрельцов, 90+4).

Колос: Пахолюк — Козік (Понєдєльнік, 46), Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, І. Краснічі, Ррапай (Теллес, 56) — Третьяков (Алефіренко, 46), Климчук (Оєвусі, 56), Гусол (Краснічі, 81).

Попередження: Плахтир, Марусич, Коцюмака