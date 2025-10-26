Команди зберігали за собою реноме малорезультативних, але в очній дуелі їх прорвало.
26 жовтня 2025, 15:11
СК Полтава — Колос 2:2
Голи: Одарюк, 5, Бужин, 70 — Оєвусі, 66, Теллес, 77 (пен.)
СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Місюра, Коцюмака — Дорошенко (Опанасенко, 61), Плахтир (Хахльов, 61) — Одарюк, Марусич (Шаповалов, 81), Галенков (Кононов, 81) — Вівдич (Стрельцов, 90+4).
Колос: Пахолюк — Козік (Понєдєльнік, 46), Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, І. Краснічі, Ррапай (Теллес, 56) — Третьяков (Алефіренко, 46), Климчук (Оєвусі, 56), Гусол (Краснічі, 81).
Попередження: Плахтир, Марусич, Коцюмака