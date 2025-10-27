Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 26 жовтня 2025 року.

У домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар розгромив Кудрівку.

Команда Арди Турана достатньо швидко розкрила оборону суперників, після чого її остаточна перемога була лише питанням часу.

Колектив Василя Баранова ще до перерви пропустив удруге, після чого "гірники" провели ще й третій м’яч на початку другого тайму, а під завісу гри закріпили результат голом від юного Глущенка, який до цього сфолив на пенальті у ворота Різника, але воротар захистив свій "сухий" матч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Кудрівка у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Шахтар — Кудрівка 4:0

Голи: Еліас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 86

На 72-й хвилині Дмитро Коркішко (Кудрівка) не забив пенальті (воротар).

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар (Матвієнко, 84), Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Глущенко, 63), Очеретько (Назарина, 74), Марлон Гомес (Ізакі, 63) — Педріньйо да Сілва (Егіналду, 63), Еліас, Невертон.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук (Гусєв, 76) — Думанюк, Нагнойний (Матвєєв, 68) — Світюха (Коркішко, 46), Сторчоус (Демченко, 80), Козак — Лєгостаєв (Фрімпонг, 46).

Попередження: Марлон Гомес, Очеретько, Глущенко