Команда Арди Турана закрила серію з трьох матчів без перемог у відповідальний момент.
Шахтар — Кудрівка , фото ФК Шахтар Донецьк
26 жовтня 2025, 17:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Кудрівка 4:0
Голи: Еліас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 86
На 72-й хвилині Дмитро Коркішко (Кудрівка) не забив пенальті (воротар).
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар (Матвієнко, 84), Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Глущенко, 63), Очеретько (Назарина, 74), Марлон Гомес (Ізакі, 63) — Педріньйо да Сілва (Егіналду, 63), Еліас, Невертон.
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук (Гусєв, 76) — Думанюк, Нагнойний (Матвєєв, 68) — Світюха (Коркішко, 46), Сторчоус (Демченко, 80), Козак — Лєгостаєв (Фрімпонг, 46).
Попередження: Марлон Гомес, Очеретько, Глущенко