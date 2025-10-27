Україна

Півзахисник Оболоні вважає, що після першого пропущеного м’яча команда втратила контроль над грою.

У матчі 10-го туру УПЛ Оболонь на власному полі зазнала нищівної поразки від Полісся з рахунком 0:4. Після гри півзахисник київської команди Олег Ільїн поділився своїми враженнями від зустрічі.

"Так, дійсно, ми непогано почали гру, але помилки вирішують результат. До пропущеного м’яча гра була рівною, а після нього з’явилося багато вільних зон, чим суперник скористався", — сказав Ільїн.

Футболіст зізнався, що команда намагалася зібратися після перерви, однак змінити хід подій не вдалося.

"У роздягальні хлопці були заряджені. Ми виходили на другий тайм із бажанням відігратися. Але, на жаль, не все вдалося реалізувати так, як планували".

На думку Ільїна, Полісся сьогодні показало якісний футбол і заслужено здобуло перемогу.

"Полісся провело гарну гру. Ми багато помилялися – і саме ці помилки вирішили результат. Думаю, рахунок закономірний, з огляду на те, як усе склалося на полі".

Поразка залишила Оболонь на дев'ятому місці в турнірній таблиці, тоді як Полісся піднялося на четверту сходинку.