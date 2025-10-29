Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому черкаський ЛНЗ зустрінеться зі львівським Рухом.

Поєдинок пройде в Черкасах на стадіоні Центральний. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу ЛНЗ — Рух:

ЛНЗ іде третім в УПЛ з 20 очками та вибивав із Кубку Пробій (1:0) та Металіст (2:0) , а у Руху, який вибивав Корміл (2:1) та Полісся (3:0), 7 балів та передостання позиція відповідно.