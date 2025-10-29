Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубка України, у якому зіграють Динамо Київ та донецький Шахтар.

Динамо Київ та донецький Шахтар зіграють у Класичному в рамках 1/8 фіналу Кубка України на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після розгрому криворізького Кривбасу (4:0), використав із перших хвилин Михавка в центрі оборони, тоді як Михайленко гратиме в опорній зоні.

Арда Туран, на тлі розгрому Кудрівки (4:0), залучив до стартового складу Коноплю та Матвієнка в обороні, тоді як Егіналду та Мейрелліш гратимуть в атаці.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко, Шола.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Яцик, Бражко, Буртник, Рубчинський, Торрес, Тимчик, Захарченко, Герреро, Тіаре, Бленуце.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Марлон Гомес, Очеретько — Егіналду, Мейрелліш, Невертон.

Запасні: Фесюн, Марлон Сантос, Азарові, Вінісіус, Грам, Фарина, Ізакі, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Лукас, Еліас.



Гра Динамо Київ — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.