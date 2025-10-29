Україна

Кияни перервали серію, яка розпочалася у вересні 2021 року.

Київське Динамо у матчі 1/8 фіналу Кубка України на своєму полі обіграло донецький Шахтар (2:1).

Таким чином, команда Олександра Шовковського перервала дев'ятиматчеву серію без перемог у поєдинках українського класичного проти "гірників".

Востаннє Динамо обігрувало Шахтар ще у матчі 22 туру УПЛ (1:0), який пройшов 17 квітня 2021 року.

Потім Динамо програло Шахтарю (0:3) у Суперкубку України у вересні 2021 року, розпочавши серію із дев'яти поєдинків без перемог у всіх турнірах. За цей час "гірники" здобули чотири перемоги.

Також зазначимо, що для Шахтаря це була перша поразка у Кубку України з березня 2021 року.