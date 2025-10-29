Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, який відбувся 29 жовтня 2025 року.

Перше Класичне цього сезону вийшло справжнім футбольним трилером. У матчі 1/8 фіналу Кубка України київське Динамо переграло донецький Шахтар із рахунком 2:1, вирвавши перемогу у другому таймі.

Після рівного старту ініціативу поступово захопили "гірники" — команда Арди Турана створила низку гольових моментів, однак воротар Нещерет тримав киян у грі. На початку другого тайму перевага гостей усе ж вилилась у результат: юний Мейрелліш головою замкнув подачу Педріньйо.

Але після пропущеного Динамо ожило. Команда Олександра Шовковського збільшила темп, і це дало плоди. На 72-й хвилині Андрій Ярмоленко зрівняв рахунок після пасу Кабаєва, а вже через кілька хвилин Герреро добив м’яч у ворота після сейву Різника, встановивши фінальний рахунок — 2:1.

Динамо виходить до чвертьфіналу Кубка України, тоді як Шахтар достроково завершує боротьбу за трофей.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо (Київ) — Шахтар (Донецьк) у рамках 1/8 фіналу Кубка України-2025/26:

Динамо Київ — Шахтар 2:1

Голи: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 — Мейрелліш, 48

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Тимчик, 85), Попов (Тіаре, 90+4), Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко (Бражко, 46), Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 74), Шола.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар (Марлон Сантос, 86), Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Марлон Гомес (Ізакі, 85), Очеретько (Бондар, 82) — Егіналду, Мейрелліш (Еліас, 71), Невертон (Лукас, 71).

Попередження: Попов, Герреро — Конопля