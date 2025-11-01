Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та Олександрія.

Ковалівський Колос та Олександрія зіграють у одинадцятому турі української Прем'єр-ліги в Ковалівці.

Руслан Костишин, після нічиєї проти СК Полтава (2:2), використав із перших хвилин Понєдєльніка на правому фланзі оборони, тоді як Теллес гратиме в трикутнику в центрі поля, а Алефіренко та Оєвусі розташуються в атаці.

Кирило Нестеренко, на тлі поразки від кам'янець-подільського Епіцентру (0:1), залучив до стартового складу Ндіка ліворуч у захисті, тоді як Мишньов та Ващенко гратимуть у центрі поля, а Козак розташується праворуч в атаці.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Оєвусі, Гусол.

Запасні: Мацапура, Бондаренко, Бурда, О. Демченко, А. Краснічі, Челядін, Кане, Салабай, Климчук.



Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Ндіка — Мишньов, Ващенко, Булеца — Козак, Кастільйо, Цара.

Запасні: Макаренко, Ухань, Артур, Фернандо, Кулаков, Шулянський, Жота, Хуссейн, Амарал, Є. Смирний, Шостак.



Гра Колос — Олександрія почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.