Україна

Головний тренер Кривбаса — про нічию з Полтавою та проблеми в обороні.

Кривбас не зумів повернутися на переможний шлях після поразки від Динамо в минулому турі УПЛ. У виїзному матчі 11-го туру проти Полтави команда Патріка ван Леувена двічі пропускала і зрештою зіграла внічию — 2:2.

Після гри головний тренер криворіжців поділився своїми враженнями від матчу. Наставник визнав помилки в обороні та зазначив, що команда мала достатньо моментів, аби вирвати перемогу.

"Ми знали, який суперник нас очікує. Готувалися до нього, але швидко пропустили перший гол. Голкіпер міг діяти простіше. Потім ми забили свій гол після гарної комбінації, але знову не були готові блокувати удари суперника. Це розчаровує, адже багато про це говоримо", — сказав ван Леувен.

За словами тренера, після перерви Кривбас діяв активніше, створив кілька гольових моментів і міг вирвати перемогу.

"У другому таймі ми показали характер, зрівняли рахунок, могли виграти 3:2, але не реалізували свої можливості. Над цим потрібно працювати — особливо над реалізацією", — додав наставник.

Патрік ван Леувен також прокоментував відсутність замін у матчі та стан команди:

"Для мене це не дивно. Я бачив, що гравці мали енергію і правильний настрій, тому не бачив сенсу щось змінювати. Атмосфера в команді хороша, хлопці отримали досвід після гри з Динамо і зробили висновки", — наголосив тренер.

Після 11 турів Кривбас має у своєму активі 20 очок і та займає четверте місце.