Наставник Епіцентру пояснив, що команда страждає через неможливість грати на рідному стадіоні в Кам’янці-Подільському.

Після поразки Вересу (2:3) у матчі УПЛ наставник Епіцентру Сергій Нагорняк висловив незадоволення тим, що команда змушена проводити домашні поєдинки в Тернополі, адже стадіон у Кам’янці-Подільському не відповідає рівню чемпіонату України.

"Знали, що Верес чекатиме на наші помилки. І пропустили їхні контратаки, а своє не використали. Прикро, що з 0:2 відігралися до 2:2 і одразу пропустили третій після втрати в центрі поля. Я вам скажу, що ми вже не дочекаємось повернення на свій стадіон. У мене такого ще не було – п’ять домашніх матчів і п’ять поразок", – зазначив тренер.

Нагорняк також додав: "І такі результати – 4:5, 2:3. Намагаємося, але не вистачає. Не дивився, коли пробивали пенальті? Я не дивлюся, коли наші б’ють. Мені важко. Намагаюся берегти нервову систему, поки не виходить".

Зараз Епіцентр з 9 очками займає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ.