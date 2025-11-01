Україна

Тренер Вереса підсумував перемогу 3:2, відзначивши прогрес гравців та важливість командної роботи.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук підбив підсумки переможного поєдинку проти Епіцентра у 11-му турі УПЛ.

"Хочу привітати вболівальників, команду, президента із заслуженою перемогою. Гра виявилася нервовою, але цікавою для фанатів. Чи було хвилювання після другого пропущеного м’яча? Звичайно. Дуже важливий гол Віталія Бойка приніс нам перемогу. Мали зіграти більш прагматично і дисциплінованіше за рахунку 2:0 і не дозволяти супернику створювати епізоди з пенальті", — зазначив Шандрук.

За словами тренера, команда контролювала гру, хоча Епіцентр більше тримав м’яч. "Якби втратили очки — було б дуже образливо. В певній мірі ця перемога вистраждана. Хлопці працюють з терпінням і розумінням", — додав фахівець.

Шандрук також похвалив окремих гравців: "У Айдина був куражний матч, у нього хороші якості, сподіваюся, це додасть йому впевненості. Шарая забив довгоочікуваний гол, він заслужив місце у складі і продовжить прогресувати".

Ця перемога стала першою для Вереса з березня, коли команда востаннє забивала більше двох м’ячів у чемпіонаті — тоді "червоно-чорні" розгромили Полісся (5:1). Наступний матч рівняни проведуть вдома проти Руху.