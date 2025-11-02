Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 1 листопада 2025 року.

У домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас зіграв унічию проти Кудрівки.

Гра, яка завершилась значно пізніше запланованого через повітряні тривоги, відзначилась несподіваним рівнем активності в атаці від команди Павла Матвійченка.

Тож не дивно, що Кривбас у підсумку програв перший тайм, тоді як на початку другого був змушений відновлювати паритет і в підсумку вдруге поспіль залишився без здобутих трьох залікових балів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — СК Полтава у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кривбас — СК Полтава 2:2

Голи: Лін, 42, Твердохліб, 50 (пен.) — Веремієнко, 4, Плахтир, 44

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Твердохліб, Я. Шевченко, Задерака — Лін, Парако, Мендоза.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Підлепич, Коцюмака — Одарюк (Кононов, 83), Дорошенко (Хахльов, 62), Плахтир (Опанасенко, 83), Галенков — Марусич, Вівдич.

Попередження: Вілівальд, Шевченко — Марусич, Плахтир