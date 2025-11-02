Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 1 листопада 2025 року.

У домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги ковалівський Колос на власному полі зіграв унічию проти Олександрії.

Команда Кирила Нестеренка оминула швидкий пропущений м’яч на початку гри, після чого посеред першого тайму вийшла вперед за рахунком, що поставило колектив Руслана Костишина у скрутне становище.

Колос значно переважав суперників за статистичними показниками впродовж гри, але врятуватись від поразки зумів лише на останній хвилині основного часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Олександрія у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Колос — Олександрія 1:1

Голи: Климчук, 90 — Цара, 31

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай (А. Краснічі, 61) — Алефіренко (Кане, 75), Оєвусі (Климчук, 61), Гусол (Салабай, 86).

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Ндіка — Мишньов (Смирний, 73), Ващенко (Шостак, 73), Булеца (Фернандо, 64) — Козак, Кастільйо (Кулаков, 64), Цара (Артур, 83).

Попередження: Ррапай, Козік, Оєвусі — Скорко, Ващенко, Мишньов, Козак, Фернандо