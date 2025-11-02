Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 1 листопада 2025 року.

У домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги кам’янець-подільський Епіцентр на власному полі поступився рівненському Вересу.

Команда Сергія Нагорняка знову почала гру в атакувальному стилі, але була покарана контратакою посеред першого тайму, після чого отримала ще один випад у власний бік на початку другої половини.

І лише за рахунок пари пенальті наприкінці зустрічі господарів поля зуміли відігратись. Щоправда — ненадовго, за мить після другого м’яча Епіцентру колектив Олега Шандрука забив свій третій.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Верес у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Епіцентр — Верес 2:3

Голи: Сіфуентес, 73 (пен.), 81 (пен.) – Шарай, 22, Айдін, 49, Бойко, 82

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Запорожець (Янаков, 89), Ліповуз (Беженар, 54) — Сидун, Миронюк (Демченко, 64), Сіфуентес — Супряга (Борячук, 63).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Харатін, Годя (Тарануха, 63) — Веслі (Нонго, 74), Шарай (Протасевич, 90+5) — Айдін (Кучеров, 74), Бойко.

Попередження: Мороз, Кош, Янаков, Запорожець — Шарай, Горох