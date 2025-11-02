Україна

Тренер Руху підсумував матч із Зорею, зазначивши, що команда демонструє хорошу якість гри, проте не має результату.

Головний тренер львівського Руху Іван Федик прокоментував поєдинок 11-го туру Української Прем’єр-ліги проти луганської Зорі. Львів’яни пропустили один м’яч і не змогли відігратися — 0:1.

– Команда зіграла видовищний матч, але все звелося до реалізації моментів. Чого команді не вистачає у заключній фазі атак перед воротами суперника?

– Ми зіграли непоганий матч. Це була третя для нас гра за тиждень. На відміну від Зорі, яка підійшла свіжою до цього поєдинку. Можливо, нам не вистачило одного дня, щоб швидше все робити. Адже всі команди, які грали посеред тижня у Кубку України, проведуть свої матчі у понеділок, а ми граємо у неділю, ще й два поєдинки поспіль на виїзді. Це також накладає свій відбиток на гру. Але я вважаю, що нам треба просто реалізовувати свої моменти – нам не щастить в останніх матчах, хоча команда показує непогану гру.

– Наскільки вдалося балансувати склад, провести ротацію після кубкового поєдинку? Чи наклало це свій відбиток на гру у Києві?

– Відбиток наклався як на попередній кубковий матч, так і на гру із Зорею. Наш суперник у Кубку України свій матч чемпіонату гратиме на наступний день, у понеділок. Тобто вони і в Кубку використали більше можливостей, ніж Рух. Для відновлення потрібно щонайменше 72 години. Виходить, що в однієї команди чотири дні на це, а в іншої – три. Зоря у Кубку не грала, тому ці моменти впливають на результат.

– У цьому сезоні Рух тричі пробивав пенальті і не забив два з них. Чому не вдалося реалізувати одинадцятиметровий у грі із Зорею?

– Не вистачило везіння. Будь-хто може не забити пенальті.

– Які позитивні аспекти ви побачили у грі команди в матчі із Зорею?

– Треба реалізовувати моменти. Якість гри в останніх матчах досить хороша. Хлопці розуміють, що ми від них хочемо. У третій частині поля велику роль відіграє майстерність і холоднокровність – у цьому нам ще слід додавати. Вважаю, що за грою ми переграли суперника, але не за рахунком.

Наступний матч Рух проведе проти на виїзді Вереса 8 листопада.