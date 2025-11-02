Україна

Динамо програло Шахтарю 1:3, а тренер висловився про емоції та перспективи команди.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на запитання представників медіа після поєдинку з Шахтарем у Львові.

– У першу чергу хочу сказати, що класичне вдалося. Емоції були іноді за межами, але в принципі гравці більш-менш себе контролювали. Безумовно, є моменти, якими я не задоволений, як у діях своєї команди, так і в суддівстві. Це вже другий момент, коли у ворота наших суперників не призначають пенальті. Це було у матчі з Зорею і сьогодні, у грі з Шахтарем. Стовідсотковий пенальті.

– Ви відчули на собі класичні протистояння і як гравець, і як тренер. У пресі було багато думок про те, що класичне вже втратило свій градус. Після сьогоднішнього матчу можна сказати, що градус цих протистоянь повернувся?

– Градус повернеться, коли стадіони будуть вщерть заповнені. Коли наші вболівальники переживатимуть не за те, що відбувається з ними, з сімʼями, друзями, нашими захисниками, а коли будуть переживати за події на футбольному полі. Поки ж у країні триває війна. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що у нас є можливість сьогодні виходити на футбольне поле.

– Останнім часом ви довіряєте Михавку позицію лівого захисника. Як ви оціните його гру на цій позиції?

– Індивідуально я не буду оцінювати дії гравців. Ми напрацьовуємо різні варіанти. Один із таких варіантів – Михавко на позиції лівого захисника.

Після цього туру Динамо залишається йти другими в УПЛ, має 20 очок і відстає від лідера Шахтаря на чотири бали.