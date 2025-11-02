Україна

Післяматчевий коментар автора голу, який розповів, чому матч проти "гірників" не склався на старті.

Автор голу та капітан Динамо поділився враженнями від "класичного" (перемога Шахтаря 3:1), що відбулося на Арені Львів, в ефірі УПЛ ТБ:

Буяльський розповів, як відбувся його результативний епізод:



"Пішла передача на Караваєва. Я побачив, що лінія захисту біжить страхувати, зробив крок уперед і залишився один. Всі захисники стали в лінію, а я пробив в один дотик".

На запитання про проблеми Динамо у перших таймах матчів проти Шахтаря, футболіст відповів:



"Причина, напевно, в тому, що в групі атаки Шахтаря всі бразильці, які добре працюють із мʼячем. Коли сили рівні, вони краще контролюють гру, тому в перших таймах нам складно протистояти їм".

Про момент, коли рахунок став 2:1, капітан Динамо зазначив:



"Був упевнений, що ми повинні були зрівняти рахунок. Проте залишали великі зони позаду і багато ризикували, тому в кінці пропустили третій гол".

Гравець також прокоментував роботу нового тренера Динамо, спеціаліста зі стандартних положень:



"Напевно, ми більше часу приділяємо стандартам у атаці, а на оборону часу не вистачає. Тому сьогодні були проблеми саме при стандартах".

На запитання про різницю в агресії між кубковим матчем та сьогоднішнім поєдинком, футболіст пояснив:



"Не вистачило не пропустити гол на початку матчу. Коли ти пропускаєш на третій хвилині, впевненості немає, доводиться відіграватися, вигадувати щось в атаці. Цей гол повністю змінив перебіг гри".

Щодо відставання від Шахтаря, яке тепер складає чотири очки, гравець зауважив:



"Чемпіонат ще не завершено, попереду багато матчів. Відставання вже становило 4 очки, ми скоротили його до одного. У нас ще буде матч із Шахтарем у Києві. Зараз готуємось до матчу Ліги конференцій, а далі – до гри з ЛНЗ".

Свій наступний матч Динамо проведе в Лізі Конференцій проти Зріньскі 6 листопада.