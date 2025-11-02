football.ua
  • Україна

    02 листопада 2025, 22:18

    Караваєв: Руки не опускаємо

    Гравець впевнений, що команда готова боротися за найвищі цілі у наступних матчах чемпіонату та Ліги конференцій.

    Олександр Караваєв, пресслужба ФК Динамо
    Олександр Караваєв, пресслужба ФК Динамо 02 листопада 2025, 22:18

    Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився емоціями після поразки від Шахтаря в чемпіонаті України з рахунком 1:3.

    "Звісно, емоції негативні. На перших хвилинах гра складалася не за нашим сценарієм. Пропустили необов’язковий гол після стандарту – підвела концентрація, недопрацювали. Будемо розбирати, аби в наступних іграх не було подібного. Буває, нічого страшного", – сказав Караваєв.

    На запитання про швидко пропущений гол після стандарту він відповів:

    "Вийшли зарядженими, були мотивованими на гру. Але недопрацювали при стандартному положенні з гравцями, пішла хороша подача з кутового. Будемо дивитися й робити висновки на майбутнє".

    Щодо високого градусу емоцій на полі та кількості жовтих карток Караваєв зазначив:

    "До арбітра особливих претензій немає. Він відпрацював висококваліфіковано й загалом контролював те, що відбувалося на полі".

    Захисник прокоментував і суперечливий епізод за рахунку 2:1 із поштовхом Бондаря у спину Огундани у штрафному майданчику:

    "Особисто я ще не дивився цей момент. Зі сторони здалося, що був фол і мали призначати пенальті. Але є арбітр, є VAR, вони перевіряють момент. Їм довірили цю місію, вони беруть на себе відповідальність – значить, пенальті не було".

    Наостанок Караваєв прокоментував відставання від Шахтаря та майбутній календар Динамо:

    "По-перше, ми самі винуваті, що раніше втратили багато очок. Але руки не опускаємо, будемо працювати й виходити на кожну гру, як на останню. Втрачати нам уже немає чого, і без того відставання від лідера. Тож будемо наздоганяти нинішнього конкурента".

    Свій наступний матч Динамо проведе в Лізі Конференцій проти Зріньскі 6 листопада.

    Сергій Владиченко

    Football.ua

