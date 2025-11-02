Караваєв: Руки не опускаємо

Україна

Гравець впевнений, що команда готова боротися за найвищі цілі у наступних матчах чемпіонату та Ліги конференцій.

Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився емоціями після поразки від Шахтаря в чемпіонаті України з рахунком 1:3.

"Звісно, емоції негативні. На перших хвилинах гра складалася не за нашим сценарієм. Пропустили необов’язковий гол після стандарту – підвела концентрація, недопрацювали. Будемо розбирати, аби в наступних іграх не було подібного. Буває, нічого страшного", – сказав Караваєв.

На запитання про швидко пропущений гол після стандарту він відповів:



"Вийшли зарядженими, були мотивованими на гру. Але недопрацювали при стандартному положенні з гравцями, пішла хороша подача з кутового. Будемо дивитися й робити висновки на майбутнє".

Щодо високого градусу емоцій на полі та кількості жовтих карток Караваєв зазначив:



"До арбітра особливих претензій немає. Він відпрацював висококваліфіковано й загалом контролював те, що відбувалося на полі".

Захисник прокоментував і суперечливий епізод за рахунку 2:1 із поштовхом Бондаря у спину Огундани у штрафному майданчику:



"Особисто я ще не дивився цей момент. Зі сторони здалося, що був фол і мали призначати пенальті. Але є арбітр, є VAR, вони перевіряють момент. Їм довірили цю місію, вони беруть на себе відповідальність – значить, пенальті не було".

Наостанок Караваєв прокоментував відставання від Шахтаря та майбутній календар Динамо:



"По-перше, ми самі винуваті, що раніше втратили багато очок. Але руки не опускаємо, будемо працювати й виходити на кожну гру, як на останню. Втрачати нам уже немає чого, і без того відставання від лідера. Тож будемо наздоганяти нинішнього конкурента".