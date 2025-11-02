football.ua
  • Україна

    02 листопада 2025, 23:28

    Туран: Важливо було правильно зреагувати після кубкового поєдинку

    Тренер "гірників" наголосив, що команда зробила висновки після попередньої гри.

    Арда Туран, пресслужба ФК Шахтар
    Головний тренер Шахтаря Арда Туран поспілкувався з медіа на пресконференції після перемоги над Динамо в чемпіонаті України (3:1).

    "Ми важко переживали дні після останнього протистояння в Кубку України, але змогли зробити правильні висновки. Сьогодні команда добре виходила в атаки і демонструвала бажаний рівень оборони. Особливо хочу відзначити початок другого тайму та неймовірний гол Невертона. Пропущений м’яч – наслідок аналізованої нами ситуації, але загалом я цілком задоволений грою команди", – сказав Туран.

    Щодо слів Дениса Попова про класичні матчі, Туран зазначив, що команда не зважає на висловлювання суперників у медіа, а відповідає результатом на полі.

    "Попов має бути прикладом для молодого покоління футболістів, зокрема наших бразильців. Футбол – це явище, де можна програвати або здобувати перемогу, тож важливо поважати суперника", – додав тренер.

    Арда Туран також пояснив, що сьогодні команда була більш ефективною в атаках завдяки роботі над помилками з попереднього поєдинку:

    "Ми створили багато моментів, і навіть попри позитивний результат, реалізація могла бути кращою. Перемога над Динамо важлива не лише через три очки, а й через психологічну підготовку та повагу до суперника".

    Тренер відзначив, що святкування перемоги було заслуженим:

    "До цього у нас був не надто вдалий період, і мої гравці мали отримати позитивну емоцію. Водночас важливо прожити момент смутку, щоб потім повністю оцінити досягнуте".

    Туран також наголосив на значенні контролю м’яча та адаптації до різних стилів гри:

    "Сучасний футбол спирається на використання нагод у потрібний час. Ми черпаємо досвід із топ-клубів світу та намагаємося впроваджувати ці елементи у власній грі".

    Наступний матч Шахтар проведе у Лізі Конференцій проти Брейдабліка 6 листопада.

    Сергій Владиченко

