Кабаєв: "Хочемо довести, що наше чемпіонство було заслуженим"

Футболіст Динамо підкреслив, що команда має амбіції захистити титул і прагне повернути впевненість після поразки.

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв прокоментував поразку своєї команди у виїзному матчі чемпіонату України проти Шахтаря (1:3).

Футболіст визнав, що київська команда невдало розпочала гру, що вже перетворюється на неприємну тенденцію:



"Ми дуже погано розпочали поєдинок — це у нас вже якась не дуже хороша тенденція. Одразу пропускаємо, і потім доводиться докладати вдвічі більше зусиль. Ми говорили у роздягальні про важливість концентрації, але швидкий пропущений м’яч зіграв свою роль. Увімкнулися вже після другого голу — це ненормально. Так, неприємно програвати, особливо Шахтарю, але ми не опускаємо голови. Це гра, це футбол, попереду ще багато матчів".

Гравець також поділився емоціями від участі в українському класичному:



"З цим суперником по-іншому не можна, усі розуміють, що це класичне українського футболу. Коли був дитиною, дивився такі матчі й мріяв у них зіграти. Сьогодні зрозумів, що ця мрія збулася. Мабуть, якби не війна, людей прийшло б набагато більше, атмосфера була б ще яскравішою".

Попереду у Динамо – матч Ліги конференцій проти Зриньські та зустріч із ЛНЗ у чемпіонаті. Кабаєв наголосив, що команда не має права опускати руки:



"Ми хочемо не лише для вболівальників, а й для себе довести, що вже час досягати результату. Перед Динамо завжди стоять максимальні цілі. Докладатимемо всіх зусиль, щоб знову стати чемпіонами".

Наостанок футболіст відзначив, що захист чемпіонського титулу — ще складніше завдання, ніж його здобуття:



"Хочеться довести, що минуле чемпіонство було не випадковим. Але кожен суперник проти Динамо виходить із шаленою мотивацією. Це нормально. Якщо ти граєш за Динамо, ти маєш бути готовим і сміливим, щоб захищати титул і завойовувати його знову".