Україна

Керманич прокоментував нічию проти Кривбасу.

Напередодні в гостьовому поєдинку одинадцятого туру української Прем’єр-ліги СК Полтава зіграв унічию проти криворізького Кривбасу.

Кривбас — СК Полтава 2:2 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри тренер "малиново-жовтих" Ігор Тимченко прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні ми грали з дуже хорошою командою, яка має історію, інфраструктуру, хороших футболістів у складі: багато легіонерів, досвідченого тренера.

Вважаю, що ми провели непоганий матч активно почали, забили гол і відзначу досить непоганий перший тайм. Пропустили, потім відреагували, забили зі стандарту.

Другий тайм, як на мене, це сумнівний пенальті. І потім вже трішки притиснулися до своїх воріт. Мабуть, це наша помилка, але і Кривбас згодом додав.

У кінці, вже після тривоги, був і у нас момент, щоб виграти. У цілому непоганий поєдинок у нашому виконанні.

Ми розраховуємо на те місце, яке нам дозволить залишитись в УПЛ. Звичайно, що нам важко. У нас було багато травмованих, зараз їх трішки менше, тому результати покращились. Але нам ще важко протистояти клубам УПЛ.

Вважаю, що Кривбас — хороша команда, але, і це моя субʼєктивна думка, пенальті несправедливий. Вважаю, що якби ще трішки судді до нас більш адекватно ставились, у нас би було більше очок.

Оборонного плану на гру в нас не було. Ви самі бачили, що ми активно розпочали матч, не грали на відбій, а намагались діяти активно. План на гру часто диктує ситуацію на полі.

План був грати активно, намагатись використовувати свої сильні сторони. Кривбас — дуже хороша команда в атаці, але у них в обороні дуже багато проблем", — заявив український фахівець.

У наступному турі СК Полтава поїде в гості до донецького Шахтаря.