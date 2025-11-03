Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та харківський Металіст 1925.

Житомирське Полісся та харківський Металіст 1925 зіграють у одинадцятому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Руслан Ротань, після розгрому київської Оболоні (4:0), використав із перших хвилин Крушинського ліворуч у захисті, тоді як Бабенко повернувся до опорної зони.

Младен Бартулович, на тлі перемоги в Кубку України над волочиським Агробізнесом (4:3), залучив до стартового складу Павлюка до центру оборони, тоді як Литвиненко гратиме в центрі поля, а Рашиця розташується ліворуч у захисті.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Шепелєв, Бабенко, Андрієвський — Брагару, Філіппов, Велетень.

Запасні: Бущан, Кудрик, Хадрой, Таллес, Назаренко, Йосефі, Гуцуляк, Лєднєв, Віале, Мельниченко, Гайдучик, Гришкевич.



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Є. Павлюк, Салюк, Шабанов — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко — Антюх, Забергджа, Рашиця.

Запасні: Мозіль, Капінус, Чурко, Когут, Кондратюк, Хруник, Багрій, Снурніцин, Мба, Король.



Гра Полісся — Металіст 1925 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.