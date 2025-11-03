Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 3 листопада 2025 року.
У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ зазнав мінімальної поразки від львівських Карпат.
Гол Краснопіра на 25-й хвилині став єдиним та вирішальним у цьому протистоянні, що й приніс до активу "левів" три набрані пункти.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Карпати у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
ЛНЗ — Карпати 0:1
Гол: Краснопір, 25
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов (Нонікашвілі, 62), Пастух (Кравчук, 76) — Проспер, Ассінор, Кузик.
Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Киричок, Мірошніченко — Альварес, Танда, Бруніньйо (Клименко, 90+2) — Вітор, Краснопір (Ігор, 71), Шах (Чачуа, 61).
Попередження: Яшарі, Муравський, Горін — Альварес, Мірошніченко, Краснопір, Киричок