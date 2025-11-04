Україна

Президент Динамо розкритикував суддівство матчу проти Шахтаря.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс різко висловився щодо суддівства у поєдинку 11 туру чемпіонату України проти Шахтаря (1:2), який відбувся у Львові.

У коментарі пресслужбі клубу Суркіс розкритикував роботу арбітра Євгена Романова та систему VAR за епізод, коли захисник Шахтаря Юхим Конопля збив Шолу Огундані у штрафному майданчику.

"Те, що сталося у матчі у Львові, мене не просто засмутило – це викликало обурення. Я ніколи не чув від Шовковського слова "свавілля" на адресу суддівства, але якщо навіть він це сказав, значить, терпець урвався і в нього, і в мене.

Суддя не призначив стовідсотковий пенальті. Можливо, він і сумнівний, але VAR зобов’язаний був втрутитися. Для чого тоді система, якщо вона навіть не переглядає такі моменти?" – зазначив Суркіс.

Президент Динамо також натякнув на можливий тиск представників Шахтаря на суддів:

"Я не знаю, під яким тиском перебував Романов, але добре пам’ятаю, як у кубковому матчі суддя одразу показав Попову жовту, коли вся лавка суперника підскочила. Ми знаємо, хто за цим стоїть.

Якщо один раз не призначити пенальті – це випадковість, другий – збіг, але третій раз поспіль це вже закономірність", – наголосив Суркіс.

Функціонер заявив, що більше не збирається мовчати про суддівські помилки:

"Якщо сьогодні не призначають такі очевидні пенальті, то навіщо взагалі тоді грати у футбол? Гра могла змінитися: рахунок став би 2:2, а можливо, ми б навіть виграли".

