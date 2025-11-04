Україна

Президент Динамо запевнив, що між тренером та ветераном команди не було жодного конфлікту.

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував інформацію про нібито конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським та ветераном команди Андрієм Ярмоленком.

"Якщо ви мене запитаєте, з ким я більше спілкуюсь – Шовковським чи Ярмоленком, мені важко відповісти, оскільки я спілкуюсь з обома, так само як і з Буяльським та іншими футболістами. Зараз я зустрічаюся з командою два-три рази на тиждень – приїжджаю на тренування, спілкуюся з ними", – зазначив Суркіс.

Президент додав, що робочі моменти між тренером та лідером команди є нормальним професійним процесом:



"Мені можуть вірити, можуть не вірити, але хочу підкреслити: жодного конфлікту не було. Були робочі моменти. Ярмоленко як досвідчений гравець має право щось підказати тренеру, і це нормально", – пояснив Суркіс.

Він також зазначив, що журналісти перебільшили ситуацію:



"Журналісти роздули якийсь конфлікт, що вплинуло і на команду, яка, ведучи в рахунку, пропускала на останніх хвилинах. Та я б молився, аби у команді завжди були такі лідери, як Ярмоленко. Без таких футболістів неможливо побудувати команду", – додав президент Динамо.

