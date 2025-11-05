Україна

Бразилець незадоволений невизначеністю щодо майбутнього, а український клуб вимагає остаточного рішення.

Центральний півзахисник Майкон може залишити Корінтіанс, за який він виступає на правах оренди, після завершення поточного сезону.

За інформацією ESPN Brazil, 28-річний бразилець незадоволений невизначеністю щодо свого майбутнього, тоді як Шахтар зайняв жорстку позицію й більше не планує віддавати гравця в оренду.

Майкон виступає за Корінтіанс третій сезон поспіль на правах оренди, однак бразильський клуб досі не погасив заборгованість перед Шахтарем — близько 1 млн євро за попередні орендні періоди. Українська сторона повідомила, що нової оренди не буде: щоб зберегти гравця, Корінтіанс повинен його викупити та погасити борг.

Втім, за даними джерела, керівництво Корінтіанса поки що обмежилося лише "неформальним інтересом" і не робить активних кроків для купівлі півзахисника. Ця ситуація викликає роздратування у Майкона, який досі не знає, де продовжить кар’єру наступного року.

Якщо перемовини не зрушать з місця, Шахтар планує повернути футболіста для виступів у команді або продати його іншому клубу.

Цього сезону Майкон провів 35 матчів за Корінтіанс, забив три голи та віддав одну результативну передачу.