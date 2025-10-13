Україна

Бразильський клуб хоче зберегти півзахисника, але фінансові проблеми можуть стати на заваді.

Бразильський Корінтіанс прагне залишити у своєму складі центральний півзахисника Майкона, який належить донецькому Шахтарю, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, клуб зацікавлений у повноцінному переході гравця, однак поки що не почав конкретних переговорів. Причина — наявний борг перед Шахтарем.

Раніше ФІФА зобов’язала Корінтіанс виплатити українському клубу 1 мільйон євро за затримку платежів, пов’язаних із орендою Майкона. Ця сума досі не погашена, що значно ускладнює можливість продовження співпраці між сторонами.

Водночас Шахтар позитивно оцінив виступи півзахисника цього сезону й не виключає його повернення до команди, адже контракт гравця з українським клубом чинний до червня 2027 року.

Строк оренди Майкона у Корінтіансі спливає 31 грудня 2025 року. У поточному сезоні він провів 32 матчі, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.