Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 8 листопада та розпочнеться о 18:00.

У рамках 12 туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові львівські Карпати прийматимуть Кривбас.

КАРПАТИ ЛЬВІВ — КРИВБАС

СУБОТА, 8 ЛИСТОПАДА, 18:00. УКРАЇНА, ЛЬВІВ. АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після перших 11 турів Кривбас займає місце у топ-5 чемпіонату України, тоді як Карпати йдуть на дев'ятій позиції — між командами п'ять балів у фантастично щільній турнірній таблиці.

Криворізька команда продовжує освоювати тренерські ідеї Патріка ван Леувена, а за такого процесу — нестабільність результатів — головний ворог та недолік. Після двох перемог поспіль над Кудрівкою (3:1) та Рухом (2:1), криворіжці без шансів поступилися київському Динамо (0:4), після чого поділили очки з дебютантом УПЛ — СК Полтава (2:2).

Загалом позиція криворіжців говорить про те, що ситуація спокійна і в команді робоча атмосфера. Кривбас непогано забиває в нинішньому сезоні — в 11 матчах 20 забитих голів і лише Динамо та Шахтар можуть похвалитися кращими показниками.

Однак є суттєва проблема — лінія оборони, яка ніяк не набуде стабільності та надійності — 18 пропущених м'ячів і лише у двох команд чемпіонату цей показник гірший. Це жах з огляду на амбітність команди, яка хоче боротися за єврокубки і це перший критерій, над яким необхідно працювати ван Леувену, щоб досягати потрібних результатів.

Львівські Карпати очолюють другу половину турнірної таблиці, посідаючи дев'яте місце. Останнім часом справи львівської команди не можна назвати вдалими, але й надто провальними – також.

Минулого туру львів'яни обіграли одного з лідерів чемпіонату ЛНЗ (1:0), а до цього поділили очки з дербі проти Руху (0:0). Все це було після поразки від Епіцентру (1:3), яка перервала серію з трьох матчів без поразок – дві перемоги (Олександрія та Оболонь) та нічия з Динамо (3:3).

Команда Владислава Лупашка стикається з проблемою у побудові атак і занадто часто заграється на чужій половині поля, після чого йдуть результативні контратаки на свої ворота. В усьому винні прості помилки, а також непорозуміння між гравцями, хоча це досить дивно враховуючи вже зіграну кількість поєдинків цього сезону.

Команді не вистачає впевненості у своїх силах, але, можливо, перемога над ЛНЗ мотивує їх на нову безпрограшну серію, яка лише зарядить усіх позитивною енергією.

Минулого сезону команди обмінялися впевненими домашніми перемогами — Кривбас здобув перемогу з рахунком 2:0 у Кривому Розі, а Карпати у Львові забили три м'ячі без відповіді. Як складеться ситуація цього сезону — подивимося, але тоно обіцяємо, що буде цікаво.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас може здобути 250 перемогу в УПЛ, в тому числі 80 гостьову;

- Карпати можуть здобути десяту домашню перемогу в УПЛ;

- безвиграшна домашня клубна рекордна серія Карпат триває в чемпіонаті сім ігор: чотири нічиї та три поразки;

- пропускна серія Кривбасу триває в УПЛ чотири гри — вісім голів;

- Владислав Лупашко може здобути 20 тренерську перемогу на топ-рівні;

- Карпати можуть провести десятий безгольовий матч в УПЛ;

- Олександр Кемкін (Кривбас) у минулому сезоні виступав саме за Карпати.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Карпати: Домчак — Мірошниченко, Киричок, Бабогло, Сич — Танда, Бруніньйо, Чачуа — Костенко, Вітор, Краснопір.

Кривбас: Кемкін — Бекавац, Конате, Вілівальд, Юрчец — Твердохліб, Араухо, Задерака — Мендоза, Лін, Гонсалес.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА