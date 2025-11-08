Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру української Прем’єр-ліги, у якому харківський Металіст 1925 та луганська Зоря.

Харківський Металіст 1925 та луганська Зоря зіграють у дванадцятому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Младен Бартулович, після нічиєї проти житомирського Полісся (0:0), використав із перших хвилин Чурка та Когута в центрі поля.

Віктор Скрипник, на тлі перемоги наді львівським Рухом (1:0), залучив до стартового складу Башича в центральному трикутнику, тоді як Будківський розташується на вістрі атаки.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Є. Павлюк, Салюк, Шабанов — Чурко, Литвиненко, Когут — Антюх, Забергджа, Рашиця.

Запасні: Мозіль, Капінус, Снурніцин, Кондратюк, Хруник, Багрій, Король, Мба.



Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Андушич, Кушніренко, Башич — Слесар, Будківський, Попара.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Малиш, Ескінья, Дришлюк, Головкін, Руан, Вакула, Мічин, Саленко, Маткевич, Горбач.



Гра Металіст 1925 — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.