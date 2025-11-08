Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру української Прем’єр-ліги, у якому львівські Карпати та криворізький Кривбас.

Львівські Карпати та криворізький Кривбас зіграють у дванадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після перемоги над черкаським ЛНЗ (1:0), використав із перших хвилин Педрозу та Полегенька до оборони, тоді як Чачуа гратиме в центрі поля.

Патрік ван Леувен, на тлі нічиєї проти СК Полтава (2:2), залучив до стартового складу Рохаса та Дібанго в захисті, тоді як Араухо зіграє в центрі поля, а Каменський розташується праворуч в атаці.

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Полегенько — Чачуа, Танда, Бруніньйо — Шах, Краснопір, Вітор.

Запасні: Мисак, Киричок, Адамюк, Фабі, Ігор, Клименко, Карабін.



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Рохас, Дібанго — Задерака, Араухо, Твердохліб — Каменський, Парако, Мендоза.

Запасні: Маханьков, Хома, Микитишин, Флорес, Боржес, Бекавац, Гонсалез, Лін, Мулик, Мая, Я. Шевченко.



Гра Карпати — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.