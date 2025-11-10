Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував поразку від ЛНЗ.

Напередодні київське Динамо поступилось черкаському ЛНЗ у домашньому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — ЛНЗ 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.

"Я незадоволений результатом і тим, що ми майже не створили моментів біля чужих воріт. Точніше, їх було дуже мало, нам не вдавалось загострювати гру. Команда ЛНЗ грала низьким блоком — 5-3-2, і таку оборону дуже важко розкривати. На жаль, сьогодні нам це не вдалось.

До того ж ми пропустили багато контратак. Майже кожного разу, коли втрачали м’яч, нас змушували бігти назад по 60-70 метрів. Це дуже виснажливо, особливо коли гравці на полі розташовані неправильно. Так само і в моменті з пропущеним голом, до якого призвела втрата м’яча, пішов пас у вільну зону, і знову довелось робити забіг на 60 метрів.

Пропускати голи завжди прикро. Але ми знали, що матч буде дуже важким. Суперник мав тижневий цикл підготовки, тому вони були трохи свіжішими, але, звісно, це не виправдання.

Коли виходиш грати, особливо у футболці Динамо, кожен матч важливий — я це вже неодноразово казав. На жаль, сьогодні ми програли, адже створили мало моментів самі й дозволили супернику створити занадто багато.

Проти ЛНЗ кожного разу важко грати. Загалом проти команд тренера Віталія Пономарьова завжди непросто, пам’ятаю це ще коли він працював у Русі. Його команди завжди були бійцівськими, гравці працюють на максимум, удало діють один в один. На жаль, сьогодні ми програли заслужено.

Звісно, що певною мірою й обстріли впливають на нас. Ми часто їздимо до Польщі, і коли там граємо, наприклад у єврокубках, зранку прокинулись, і перше, що робимо, — читаємо новини, бо, наприклад, моя сім’я залишається тут, в Україні. І, звичайно, це не може не позначатись, адже коли повертаємось до України, ситуація теж впливає на всіх нас.

Але всі готуються в однакових умовах — це чемпіонат України. Майже у всіх містах лунають вибухи, летять ракети, "шахеди"… Умови для всіх однакові.

Матчі збірної? Треба виходити й грати. Ясно, що з Францією завжди дуже важкі матчі, особливо на виїзді. Думаю, буде дуже тяжко. Але треба боротись, а там уже, як буде, так буде", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо поїде в гості до ковалівського Колоса.