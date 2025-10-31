Україна

Обидва клуби отримали штрафи, а головного тренера Карпат дискваліфіковано на два матчі.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення за підсумками львівського дербі між Карпатами та Рухом (0:0), яке відбулося 25 жовтня в рамках десятого туру VBET УПЛ.

За результатами розгляду матеріалів матчу, КДК відсторонив головного тренера Карпат Владислава Лупашка від участі у змаганнях на два матчі. Причиною стало навмисне залишення технічної зони з метою дії у провокативній манері.

Крім того, львівський клуб зобов’язано сплатити штраф у розмірі 100 000 гривень та провести освітню лекцію для футболістів і представників команди на тему дотримання принципів чесної гри та взаємоповаги.

Подібне покарання отримав і Рух, який має сплатити 75 000 гривень штрафу та провести аналогічну просвітницьку лекцію.

