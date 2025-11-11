Україна

Наставник юнацької збірної розповів про кадрову ситуацію, суперників та завдання команди.

Юнацька збірна України U-19 готується до старту у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи-2026. На цій стадії синьо-жовті зіграють проти Албанії, Чорногорії та Словаччини.

Головний тренер команди Дмитро Михайленко поділився очікуваннями напередодні турніру.

"Усе добре, усі хлопці прагнуть виступити якнайкраще. Практично всі, кого ми хотіли бачити, у складі. Тільки Артем Степанов поїхав до молодіжної збірної, а Богдан Оличенко отримав травму, тож ми терміново шукаємо заміну. Інформації про суперників у нас достатньо. У групі всі команди приблизно одного рівня.

На папері, можливо, це так і виглядає, але хто чого вартий, покажуть тільки самі поєдинки. Конкуренція зросла, футбол вирівнюється".

Перша гра відбудеться проти Албанії — господаря мінітурніру. Однак наставник не акцентує на цьому увагу:

"Для мене це неважливо. Я вірю у своїх підопічних і в нашу гру. Якщо команда зіграє на своєму справжньому рівні, то все буде добре. Наша мета — пробитися до наступного раунду. А з якого місця, це не так важливо", — сказав Михайленко.

Раніше Михайленко оголосив склад збірної України U-19 на кваліфікацію Євро-2026.