Наставник юнацької збірної розповів про кадрову ситуацію, суперників та завдання команди.
Дмитро Михайленко, УАФ
11 листопада 2025, 09:38
Юнацька збірна України U-19 готується до старту у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи-2026. На цій стадії синьо-жовті зіграють проти Албанії, Чорногорії та Словаччини.
Головний тренер команди Дмитро Михайленко поділився очікуваннями напередодні турніру.
"Усе добре, усі хлопці прагнуть виступити якнайкраще. Практично всі, кого ми хотіли бачити, у складі. Тільки Артем Степанов поїхав до молодіжної збірної, а Богдан Оличенко отримав травму, тож ми терміново шукаємо заміну. Інформації про суперників у нас достатньо. У групі всі команди приблизно одного рівня.
На папері, можливо, це так і виглядає, але хто чого вартий, покажуть тільки самі поєдинки. Конкуренція зросла, футбол вирівнюється".
Перша гра відбудеться проти Албанії — господаря мінітурніру. Однак наставник не акцентує на цьому увагу:
"Для мене це неважливо. Я вірю у своїх підопічних і в нашу гру. Якщо команда зіграє на своєму справжньому рівні, то все буде добре. Наша мета — пробитися до наступного раунду. А з якого місця, це не так важливо", — сказав Михайленко.
Раніше Михайленко оголосив склад збірної України U-19 на кваліфікацію Євро-2026.