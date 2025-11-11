Деревінський розсудить поєдинок Узбекистан — Панама у Досі.
Українська бригада арбітрів, УАФ
11 листопада 2025, 08:32
Суддівська команда з України знову працюватиме на матчі юнацького чемпіонату світу 2025 року серед футболістів до 17 років.
Поєдинок групи J між збірними Узбекистану та Панами, який відбудеться 11 листопада в Досі, довірили саме українським арбітрам.
Головним суддею зустрічі призначено Олексія Деревінського, а асистуватимуть йому на лініях Віктор Матяш та Олексій Миронов.
Початок матчу заплановано на 15:30 за київським часом.
