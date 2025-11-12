Україна

Опорний півзахисник — про вічне протистояння Шахтаря та Динамо.

Гравець Еюпспора Тарас Степаненко дав свій коментар стосовно останнього "Класичного" та відреагував на фразу Дениса Попова про "пародію".

Про матч Шахтаря з Динамо:

"Я читав все і дивився ці два матчі".

Про фразу Попова про "пародію":

"Потім Попов сказав, що він не це мав на увазі. Ми розуміємо, що коли емоції, ти не виграєш багато років у Шахтаря, а потім виграв – і на емоціях, на радощах можеш щось таке сказати. Можливо, Попов не мав на увазі те, що сказав, але я думаю, що він розуміє, що це неповага.

Найголовніше для мене, що ти можеш виграти, можеш програти, але демонструвати неповагу – це неправильно. Ти маєш поважати суперника, яким би принциповим матч до цього не був. Тому реакція Шахтаря на другий матч була відповідна. Мені дуже сподобалося, як молоді зреагували. Вони нічого не робили поганого, але в плані футбольної злості вони відпрацьовували, добивали. Для них це був такий поштовх, якого не було в першому матчі.

Я думаю, Денис їх мотивував. Було приємно дивитися на дві команди, які боролися до кінця, билися. Хоча б це створило таку футбольну атмосферу, яку ми не бачили останнім часом в нашому футболі".

Про відповідь Шахтаря:

"Я вважаю, що для нас це був принциповий бій. Іноді бувало не дуже гарно після гри, і я в цьому брав участь. І це некрасивий футбол. А коли принциповий чоловічий бій на полі – це подобається. Зрозуміло, що ми зараз об'єднані в одній справі у вболіванні. Це все правильно. Але спортивна злість повинна бути завжди на полі. У другому матчі я це побачив, і це мені сподобалося".

Про шанси Шахтаря в єврокубках:

"Якщо чесно, я подивився, які команди там грають. Не хочу нікого ображати, але я не знаю багатьох команд, навіть не бачу, як вони там виступають. Ось треба грати в Ісландії. Давайте будемо відверті: ми повинні просто брати й обігравати такі команди, навіть якщо в нас немає якогось настрою, емоцій.

Так, бувало в Шахтаря навіть при Луческу, ми обігрували Динамо, а потім їхали в Мальме і просто ледве пересували ноги, і нас "виносили". Слава Богу, що Пятов відбив пенальті, і ми вдома вже їх обіграли і виграли матч. Це футбол, можна сказати.

Але за іменами, рівнем команд у Лізі конференцій шанси завжди є. І це вже залежить від настрою. От там поляки вийшли: може, у них немає такої якості, але вони заряджені, бігали, билися і виграли. Хоча у них там проблеми, я читав, із тренером, з результатами. Але що стосується бажання, що вони перебігали і перебили, то й виграли. Зараз футбол такий, всі мають "пахати". Просто так без емоцій, без дисципліни, без бажання – виграти не вдасться", — сказав Степаненко.