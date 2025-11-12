Україна

Останнім клубом українського хавбека був столичний Лісне.

Колишній півзахисник київського Динамо Сергій Рибалка ухвалив рішення про завершення професійної кар'єри. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу колишнього одноклубника Дениса Бойка.

"Професійно вже не буду грати, бо я сам розумію, що вік вже такий підходить, що нема за що і навіщо все це робити далі. Тому професійно я вже завершив.

Хочеться залишитись у футболі та з приводу тренерства я завжди хотів, навчався, дивився, як інші спілкуються з гравцями, проводять теорію та тренування. Десь брав щось хороше, негативне це не мій формат, тому хотілося б спробувати себе в ролі тренера. Буду намагатися в цьому напрямку рухатися, розумію, що це важка праця.

Думаю, найближчими днями це все буде відомо, коли вже я підпишу контракт, потиснемо один одному руки й будемо приступати до нового етапу своєї кар’єри, але не як гравця, а як тренера. Але і трішки бігати у своє задоволення як гравцю", — сказав Рибалка.

Останнім клубом 35-річного українця став Лісне, за який у нинішньому сезоні він провів 15 матчів та забив шість м'ячів.

Також Рибалка виступав за київське Динамо, Динамо-2, Слован, Сівасспор, Олександрію, ЛНЗ та харківський Арсенал. На його рахунку 365 матчів, 46 голів та 33 гольові передачі, а також вісім червоних карток за повторні попередження.

На клубному рівні Сергій двічі ставав чемпіоном УПЛ, а також двічі вигравав Кубок України.

Крім цього, Рибалка провів дев'ять матчів за збірну України, в яких відіграв 545 хвилин. Він став чемпіоном Європи (U-19) на домашній першості у 2009 році.