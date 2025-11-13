Україна

Президент УАФ наголосив, що участь у чемпіонаті світу має не лише спортивне, а й символічне значення для України.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко підкреслив важливість для національної збірної вийти до фінального раунду чемпіонату світу 2026 року. На його думку, це завдання має як спортивну, так і національну цінність.

"Це дуже важливо. Є два ключові фактори. По-перше, дуже важливо представляти нашу країну на міжнародній арені, а також нагадати світу про існування України", — зазначив Шевченко.

Він нагадав, що українська збірна лише одного разу виходила до фінальної частини мундіалю — у 2006 році, коли у чвертьфіналі поступилася Італії. "Ми хотіли б зробити це знову", — додав очільник УАФ.

"Це буде великим досягненням для гравців, шансом проявити себе на міжнародній арені. Це зміцнить нас як асоціацію, оскільки такий успіх сприяє загальному розвитку українського футболу", — підсумував він.

Наразі Україна посідає третє місце у відборі на ЧС-2026, маючи сім очок, Ісландія також заробила сім балів після перемоги над Азербайджаном (2:0). У лідера Франції десять пунктів.

Сьогодні відбудеться матч між Францією та Україною. Початок о 21:45 за київським часом.