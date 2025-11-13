Президент УАФ наголосив, що участь у чемпіонаті світу має не лише спортивне, а й символічне значення для України.
Андрій Шевченко, Getty Images
13 листопада 2025, 21:12
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко підкреслив важливість для національної збірної вийти до фінального раунду чемпіонату світу 2026 року. На його думку, це завдання має як спортивну, так і національну цінність.
"Це дуже важливо. Є два ключові фактори. По-перше, дуже важливо представляти нашу країну на міжнародній арені, а також нагадати світу про існування України", — зазначив Шевченко.
Він нагадав, що українська збірна лише одного разу виходила до фінальної частини мундіалю — у 2006 році, коли у чвертьфіналі поступилася Італії. "Ми хотіли б зробити це знову", — додав очільник УАФ.
"Це буде великим досягненням для гравців, шансом проявити себе на міжнародній арені. Це зміцнить нас як асоціацію, оскільки такий успіх сприяє загальному розвитку українського футболу", — підсумував він.
Наразі Україна посідає третє місце у відборі на ЧС-2026, маючи сім очок, Ісландія також заробила сім балів після перемоги над Азербайджаном (2:0). У лідера Франції десять пунктів.
Сьогодні відбудеться матч між Францією та Україною. Початок о 21:45 за київським часом.