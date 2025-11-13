Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Франція та Україна.

Франція та Україна зіграють у п'ятому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 на Стад-де-Франс.

Дідьє Дешам вирішив використати з перших хвилин Канте в опорній зоні, тоді як Шеркі, Мбаппе та Баркола гратимуть у атаці.

Сергій Ребров залучив до стартового складу Караваєва, Сватка, Михавка та Михайліченка до оборони, тоді як Очеретько, Ярмолюк та Назарина гратимуть у центрі поля, а Гуцуляк та Яремчук зіграють в атаці.

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь — Канте, Коне — Олісе, Шеркі, Баркола — Мбаппе.

Запасні: Самба, Шевальє, Гюсто, Тюрам, Нкунку, Екітіке, Акліуш, Конате, Заїр-Емері, Матета, Л. Ернандес, Т. Ернандес.



Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Сваток, Михавко, Михайліченко — Очеретько, Ярмолюк, Назарина — Гуцуляк, Яремчук.

Запасні: Волинець, Різник, Конопля, Бондар, Калюжний, Ванат, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Судаков, Волошин, Зубков.



Гра Франція — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.